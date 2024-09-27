В школах появятся карьерные советники для учеников 8-9 классов

Карьерные советники помогут школьникам выбирать профиль обучения.

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Министерство образования Украины планирует внедрить карьерных советников для учеников восьмых и девятых классов, которые будут помогать выбирать профиль обучения в старшей школе. Об этом сообщил заместитель министра образования Андрей Сташкив в интервью «Украинской правде».

По словам Сташкива, реформа профильной школы предусматривает разделение на различные направления: гуманитарное, естественное, технологическое и тому подобное. После девятого класса школьники смогут выбирать профиль, который соответствует их интересам и будущим профессиональным планам. Для поддержки этого выбора в старших классах будут работать карьерные советники.

«Концепция старшей профильной школы предусматривает наличие профилей: гуманитарных, естественных, технологических и тому подобное. Ученик после девятого класса будет выбирать профиль, соответствующий образовательной траектории, по которой он планирует двигаться дальше. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы в восьмых и девятых классах начали работать карьерные советники, которые будут помогать с выбором профиля в 10 классе», - отметил чиновник.

Основная цель советников - помочь ученикам не только найти направление, которое их интересует, но и стимулировать выбор востребованных специальностей, в частности инженеров и программистов, которые будут работать над разработками новейших технологий.

«К сожалению, мы действительно не имеем большого количества учеников, которые хотят выбирать именно эти профили. Сейчас школы в старших классах имеют соответствующие профили обучения, но если посмотреть на эти данные, то более 70% - гуманитарные», - добавил Сташкив.

Изменения в профильном образовании планируют реализовывать через оборудование школ современными STEM-лабораториями и работу карьерных советников. Ожидается, что концепция реформирования старшей школы будет завершена в ближайшее время, а первые карьерные советники могут появиться позже.

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