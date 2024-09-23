Оксен Лісовий пояснив, для чого старшокласникам в Україні навчатися на рік довше – 12 класів

Зокрема, зазначає він, це має більше підготувати до університету.

Джерело фото: facebook.com/NAZKgov

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснив, для чого старшокласникам в Україні навчатися на рік довше, тобто не 11 класів, як зараз, а 12.

«Власне, реформу змодельовано так, щоб ви приходили більш підготовленими до університету. Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками ми передбачаємо скорочення бакалаврату.

Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите до університету більш підготовленими. І так само, якщо ви вибрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці уже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте», – сказав Оксен Лісовий на презентації дослідження щодо реформи старшої школи, якого цитує «УП.Життя».

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