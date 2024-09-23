Оксен Лисовой объяснил, для чего старшеклассникам в Украине учиться на год дольше – 12 классов

В частности, отмечает он, это должно больше подготовить к университету.

Источник фото: facebook.com/NAZKgov

Министр образования и науки Оксен Лисовой объяснил, для чего старшеклассникам в Украине учиться на год дольше, то есть не 11 классов, как сейчас, а 12.

«Собственно, реформа смоделирована так, чтобы вы приходили более подготовленными к университету. Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям мы предусматриваем сокращение бакалавриата.

Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению, но вы выходите в университет более подготовленными. И так же, если вы выбрали профессиональный колледж, вы выходите на рынок труда уже с профессией. Поэтому плюс один год и, соответственно, выбор профилей, по которым работаете», – сказал Оксен Лисовой на презентации исследования относительно реформы старшей школы, которого цитирует «УП.Жизнь».

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