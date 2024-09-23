В Киеве двое мужчин требовали $12500 несуществующего IT-долга, угрожая физической расправой

В Киеве двум мужчинам объявили подозрение в вымогательстве $12,500 с угрозами насилия.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры, двум мужчинам в возрасте 53 и 52 лет объявлено подозрение в вымогательстве с угрозой насилия. Они требовали 12 500 долларов США у 34-летнего киевлянина, угрожая физической расправой. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно следствию, подозреваемые утверждали, что эти средства являются долгом за IT-услуги, которые предоставлял потерпевший. После того, как сотрудничество завершилось, мужчинам было заявлено, что полученные деньги следует вернуть в двух частях до определенных сроков.

Во время контролируемой передачи 11 500 долларов США фигурантов задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 тысяч гривен.

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