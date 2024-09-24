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Кандидаты в судьи из числа участников отбора 2024 года будут сдавать 10 тестов и практических заданий

08:20, 24 сентября 2024
В ВККС говорят, что готовиться к участию в отборе нужно качественно, ведь количество тестирований и экзаменов будет рекордным.
Кандидаты в судьи из числа участников отбора 2024 года будут сдавать 10 тестов и практических заданий
Источник фото: ВККС
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Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник сообщил, что каждый участник отбора на должности судей местных судов, который планируется объявить в декабре 2024 года, в течение отбора будет сдавать 10 тестов и практических заданий.

Об этом глава Комиссии рассказал 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения».

По словам главы ВККС, испытания для каждого кандидата будут следующими:

четыре тестирования на знание права (все специализации – гражданская, уголовная, административная, хозяйственная)

четыре практических задания – написание судебных решений (все специализации – гражданская, уголовная, административная, хозяйственная)

тестирование на знание Истории украинской государственности

тестирование на выявление когнитивных способностей

Как добавил Андрей Пасечник, за каждый из этапов отбора кандидатам будет необходимо набирать проходной балл, а поэтому к каждому этапу нужно качественно готовиться.

Перерыв между каждым этапом отбора будет составлять не менее 30 дней.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», у ВККС есть два прогноза на сроки проведения отбора – оптимистический (отбор будет длиться до 2 лет) и пессимистический (отбор будет длиться до 4 лет).

Автор: Вячеслав Хрипун

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