Минобороны планирует перейти на 100% электронный документооборот в армии и реформировать ТЦК

Как отметил глава Минобороны Рустем Умеров, идет работа над реформой ТЦК.

Министерство обороны в 2024 году отменило 16 журналов и бумажных книг учета, впереди – переход на 100% электронный документооборот, а также реформа ТЦК. Об этом Министр обороны Рустем Умеров сообщил для издания Forbes Ukraine.

«В 2024 году Минобороны отменило 16 журналов и бумажных книг учета. Впереди – переход на 100% в диджитал документооборот. Мы втрое увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных. Следующий шаг – реформа ТЦК. Над этим также работаем», - отметил глава Минобороны.

Кроме того, Рустем Умеров подчеркнул, что в рамках цифровизации армии были запущены приложения для военных «Армия+», «Резерв+». Также в будущем ожидается запуск «Ветеран+».

«"Резерв+" — почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учетный документ за минуту. Мы снизили физическую нагрузку на ТЦК в разы. Дали онлайн альтернативу в противовес устаревшим советским процессам», - подчеркнул он.

Министр обороны также сообщил, что 230 тысяч военных уже пользуются электронными услугами в приложении «Армия+» – от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью.

«Около 20% из них офицеры, 15% – сержантский состав. Эта цифра растет каждый день», - отметил он.

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