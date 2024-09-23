Міноборони планує перейти на 100% електронний документообіг в армії та реформувати ТЦК

Як наголосив очільник Міноборони Рустем Умєров, триває робота над реформою ТЦК.

Міністерство оборони у 2024 році скасувало 16 журналів і паперових книг обліку, попереду — перехід на 100% електронний документообіг, а також реформа ТЦК. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив для видання Forbes Ukraine.

«У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду — перехід на 100% в діджитал документообіг. Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо», - зазначив очільник Міноборони.

Крім того, Рустем Умєров наголосив, що у рамках цифровізації армії були запущені застосунки для військових «Армія+», «Резерв+». Також у майбутньому очікується запуск «Ветеран+».

«"Резерв+" — майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ за хвилину. Ми знизили фізичне навантаження на ТЦК в рази. Дали онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам», - наголосив він.

Також міністр оборони повідомив, що 230 тисяч військових вже користуються електронними послугами у застосунку «Армія+» – від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю.

«Близько 20% з них офіцери, 15% — сержантський склад. Ця цифра зростає щодня», - зазначив він.

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