Практика судів
  1. У світі

На всіх широтах Місяця виявили воду та гідроксил

23:19, 23 вересня 2024
Нові дані можуть спростити видобуток ресурсів для космічних місій.
На всіх широтах Місяця виявили воду та гідроксил
Джерело фото: Бабель
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нове дослідження мінералогічних карт Місяця виявило, що вода та гідроксил (молекула, що складається з водню й кисню) можуть бути присутні на всіх широтах і різних рельєфах Місяця, навіть у регіонах, де Сонце світить найінтенсивніше. Результати дослідження опубліковані в журналі The Planetary Science Journal.

Це відкриття має велике значення для майбутніх місій на Місяць. За словами планетолога Роджера Кларка з Інституту планетарних наук, воно може допомогти астронавтам знаходити воду навіть у регіонах поблизу екватора, що раніше вважалося неможливим. Дослідження також дає більше розуміння про геологічну історію супутника.

Раніше вважалося, що вода може зберігатися лише в глибоких затінених кратерах на полюсах, але нові дані свідчать про її поширеність на більшій частині Місяця. Використовуючи дані спектроскопічних зображень, зібраних приладом Moon Mineralogy Mapper (M3), вчені виявили, що вода та гідроксил пов’язані з мінералами, які утворюють каміння і ґрунт.

Це відкриття також може допомогти майбутнім астронавтам видобувати воду з місячних порід для потреб місій, що робить дослідження води критично важливим для довгострокових планів освоєння Місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину

Олена Кузьмишина була єдиним кандидатом на посаду голови Шостого ААС.

Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Мобілізація обмежено придатних до 25 років офіційно зупинилася – народний депутат

Однак директива про зупинку мобілізації до 25 років не опубліковано.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням – Гончаренко про нову директиву

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що нова директива дозволяє мобілізацію чоловіків до 50 років, а старше – лише за окремим розпорядженням.

Привабливість професії судді першої інстанції з точки зору заробітної плати програє навіть державному сектору – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити добір на посади суддів судів першої інстанції привабливим для юристів-професіоналів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва