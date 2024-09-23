На всіх широтах Місяця виявили воду та гідроксил

Нові дані можуть спростити видобуток ресурсів для космічних місій.

Джерело фото: Бабель

Нове дослідження мінералогічних карт Місяця виявило, що вода та гідроксил (молекула, що складається з водню й кисню) можуть бути присутні на всіх широтах і різних рельєфах Місяця, навіть у регіонах, де Сонце світить найінтенсивніше. Результати дослідження опубліковані в журналі The Planetary Science Journal.

Це відкриття має велике значення для майбутніх місій на Місяць. За словами планетолога Роджера Кларка з Інституту планетарних наук, воно може допомогти астронавтам знаходити воду навіть у регіонах поблизу екватора, що раніше вважалося неможливим. Дослідження також дає більше розуміння про геологічну історію супутника.

Раніше вважалося, що вода може зберігатися лише в глибоких затінених кратерах на полюсах, але нові дані свідчать про її поширеність на більшій частині Місяця. Використовуючи дані спектроскопічних зображень, зібраних приладом Moon Mineralogy Mapper (M3), вчені виявили, що вода та гідроксил пов’язані з мінералами, які утворюють каміння і ґрунт.

Це відкриття також може допомогти майбутнім астронавтам видобувати воду з місячних порід для потреб місій, що робить дослідження води критично важливим для довгострокових планів освоєння Місяця.

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