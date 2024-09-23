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На всех широтах Луны обнаружили воду и гидроксил

23:19, 23 сентября 2024
Новые данные могут упростить добычу ресурсов для космических миссий.
На всех широтах Луны обнаружили воду и гидроксил
Источник фото: Бабель
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Новое исследование минералогических карт Луны показало, что вода и гидроксил (молекула, состоящая из водорода и кислорода) могут присутствовать на всех широтах и различных рельефах Луны, даже в регионах, где Солнце светит наиболее интенсивно. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal.

Это открытие имеет большое значение для будущих миссий на Луну. По словам планетолога Роджера Кларка из Института планетарных наук, оно может помочь астронавтам находить воду даже в регионах вблизи экватора, что ранее считалось невозможным. Исследование также дает больше понимания о геологической истории спутника.

Ранее считалось, что вода может храниться только в глубоких затененных кратерах на полюсах, но новые данные свидетельствуют о ее распространенности на большей части Луны. Используя данные спектроскопических изображений, собранных прибором Moon Mineralogy Mapper (M3), ученые обнаружили, что вода и гидроксил связаны с минералами, которые образуют камни и почву.

Это открытие также может помочь будущим астронавтам добывать воду из лунных пород для нужд миссий, что делает исследование воды критически важным для долгосрочных планов освоения Луны.

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