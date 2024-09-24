Кандидати в судді з числа учасників добору 2024 року складатимуть 10 тестувань та практичних завдань

У ВККС кажуть, що готуватися до участі у доборі потрібно якісно, адже кількість тестувань та іспитів буде рекордною.

Джерело фото: ВККС

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник повідомив, що кожен учасник добору на посади суддів місцевих судів, який планується оголосити у грудні 2024 року, протягом добору загалом буде складати 10 тестувань та практичних завдань.

Про це голова Комісії розповів 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри».

За словами голови ВККС, випробування для кожного кандидата будуть наступними:

чотири тестування на знання права (усі спеціалізації – цивільна, кримінальна, адміністративна, господарська)

чотири практичні завдання – судові рішення (усі спеціалізації – цивільна, кримінальна, адміністративна, господарська)

тестування на знання Історії української державності

тестування на виявлення когнітивних здібностей

Як додав Андрій Пасічник, за кожен з етапів добору кандидатам буде необхідно набирати прохідний бал, а відтак до кожного етапу потрібно якісно готуватися.

Перерва між кожним етапом добору буде складати щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у ВККС є два прогнози на строки проведення добору – оптимістичний (добір буде тривати до 2 років) та песимістичний (добір буде тривати до 4 років).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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