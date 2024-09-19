XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

XX з’їзд суддів України 19 вересня 2024 року продовжує свою роботу.

У порядку денному роботи З’їзду – виступи делегатів з тих чи інших проблемних питань діяльності судової влади, а також доповіді голови ВККС Андрія Пасічника та в. о. голови ДСА Максима Пампури.

Нагадаємо, що 18 вересня, у перший день роботи З’їзду, делегати обрали на посаду судді Конституційного Суду суддю Верховного Суду Аллу Олійник, а також затвердили нову редакцію Кодексу суддівської етики.

Як пройшов перший день роботи З’їзду, можна дізнатися із трансляції «Судово-юридичної газети».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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