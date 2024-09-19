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XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

10:26, 19 вересня 2024
Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.
XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий
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XX з’їзд суддів України 19 вересня 2024 року продовжує свою роботу.

У порядку денному роботи З’їзду – виступи делегатів з тих чи інших проблемних питань діяльності судової влади, а також доповіді голови ВККС Андрія Пасічника та в. о. голови ДСА Максима Пампури.

Нагадаємо, що 18 вересня, у перший день роботи З’їзду, делегати обрали на посаду судді Конституційного Суду суддю Верховного Суду Аллу Олійник, а також затвердили нову редакцію Кодексу суддівської етики.

Як пройшов перший день роботи З’їзду, можна дізнатися із трансляції «Судово-юридичної газети».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

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