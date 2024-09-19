XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

XX съезд судей Украины 19 сентября 2024 продолжает свою работу.

В повестке дня работы Съезда – выступления делегатов по тем или иным проблемным вопросам деятельности судебной власти, а также доклады председателя ВККС Андрея Пасечника и и. о. главы ГСА Максима Пампуры.

Напомним, что 18 сентября, в первый день работы Съезда, делегаты избрали на должность судьи Конституционного суда судью Верховного суда Аллу Олейник, а также утвердили новую редакцию Кодекса судейской этики.

Как прошел первый день работы Съезда, можно узнать из трансляции «Судебно-юридической газеты».

11:00 Почалися питання від делегатів до голови ВККС.

Суддя Октябрського районного суду міста Полтави Андрій Лизенко поцікавився, чи буде знижено прохідний бал за етап тестування когнітивних здібностей (конкурс в апеляції), адже наразі за цей етап потрібно набрати 75% від максимального можливого балу.

«У нас немає юридичних можливостей знизити прохідний бал, так передбачено законом. Комісія хотіла б мати можливість зменшити прохідний бал за цей етап, але наразі це неможливо», - відповів Андрій Пасічник.

Разом з тим, він зазначив, що ВККС намагається все ж змінити методику когнітивного тестування, щоб вона була більш наближеною до юридичної професії.

«Ми працюємо з компанією, яку міжнародні партнери відібрали для проведення когнітивного тестування. Ми домовилися про те, що буде трішки змінена методика, щоб в тестах, які будуть застосуватися під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів, був дещо зменшений математичний компонент. Під час конкурсу на посади в Службі дисциплінарних інспекторів кількість питань, які вимагали математичних знань, була достатньо високою. Ми ж кажемо про те, що ми тестуємо не математиків, а юристів, тому можливо слід зменшити математичний компонент. Нам вдалося досягти певних домовленостей - буде більше питань для перевірки абстрактного мислення і вербального мислення кандидатів. Перемовини з цього питання ще тривають, але прогрес вже є», - повідомив Андрій Пасічник.

10:50 Також ВККС проводить кваліфікаційне оцінювання суддів, яке, нагадаємо, у різних формах триває з 2016 року.

Як повідомив Андрій Пасічник, у 2023-2024 роках ВККС провела оцінювання 133 суддів. При цьому 104 судді були визнані такими, що відповідають займаній посаді, а 29 такими, що не відповідають займаній посаді.

Щодо планів на майбутнє, то як зазначив голова ВККС, наразі пріоритет віддано конкурсам на посади суддів апеляційних судів та ВАКС.

Добір на посади суддів судів першої інстанції також в пріоритеті.

Крім того, за словами голови ВККС, досягненням Комісії є те, що вдалося встановити добрі відносини з Громадською радою міжнародних експертів (ГРМЕ), яка буде працювати в Києві під час конкурсу до ВАКС.

10:45 Розпочалася доповідь голови ВККС Андрія Пасічника.

Голова ВККС подякував делегатам за те, що як він зазначив, 18 вересня вони продемонстрували «державницьку позицію» при голосуванні за рішення, які «підсилять позицію України під час перемовин з ЄС».

Андрій Пасічник розповів, що головна перемога ВККС прямо зараз – це призначення майже 286 суддів у суди першої інстанції з числа учасників різних доборів на посади суддів, а також суддів, у яких раніше закінчився п’ятирічний термін повноважень.

Що стосується конкурсу в апеляційні суди, то наразі Комісія готується до кваліфікаційного іспиту – тестування на знання норм права, яке, як відомо, відбудеться з 2 по 23 жовтня.

Другий етап конкурсу – тестування на виявлення когнітивних здібностей, буде проведений у листопаді і завершиться до 20 листопада 2024 року.

Третій етап – практичні завдання. Кандидати будуть писати не повне модельне рішення, а мотивувальну та резолютивну частини рішення. Максимальний бал – 150 балів. Третій етап буде тривати з листопада по грудень 2024 року. При цьому Комісія одразу ж, не чекаючи, поки всі кандидати напишуть практичні завдання, розпочне їх перевірку.

Таким чином, до 31 грудня 2024 року всі іспити в рамках конкурсу в апеляційні суди будуть завершені. У 2025 році відбудуться співбесіди за участю ГРД.

Також, розпочинається практична частина конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

У вересні відбудеться перший етап конкурсу, який за черговістю відрізняється від конкурсу до апеляційних судів.

Перший етап - тестування когнітивних здібностей, відбудеться у вересні.

Другий етап - тестування на знання норм права, відбудеться у жовтні.

Третій етап – практичне завдання, відбудеться до кінця 2024 року.

Автор: Вячеслав Хрипун

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