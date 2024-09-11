Тестування на знання норм права в межах конкурсу на посади суддів апеляційних судів розпочнеться 2 жовтня — ВККС

Тестування по спеціалізації триватиме з 2 по 23 жовтня, прохідний бал - 112,5 бали.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 вересня 2024 року визначила дати та умови кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, який був оголошений 14 вересня 2023 року.

У ВККС повідомили, що до участі у конкурсі допущено 1 837 кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Зокрема, кваліфікаційний іспити складатимуть:

821 кандидат на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації

686 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації

172 кандидати на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації

158 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації

Кваліфікаційний іспит, згідно з рішенням Комісії, буде складатися з наступних складових:

Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду Тестування когнітивних здібностей Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду

Перша частина іспиту – тестування загальних знань у сфері права відбудеться у будівлі ВККС.

Складати тести кандидати будуть на комп’ютерах по групах. Реєстрація на тестування – за 40 хвилин до процедури тестування.

Тривалість тестування загальних знань у сфері права – 150 хвилин.

Максимально можливий бал – 150 балів.

Прохідний бал за тестування – 75% від максимального можливого балу, тобто 112,5 бали.

Відповідно до рішення ВККС:

кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації складатимуть тестування з 2 жовтня по 9 жовтня.

кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів з кримінальної спеціалізації складатимуть тестування з 9 по 18 жовтня.

кандидати на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації складатимуть тестування з 18 жовтня по 21 жовтня.

кандидати на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації складатимуть тестування з 22 жовтня по 23 жовтня.

Що стосується дат та порядку проведення двох наступних етапів - тестування когнітивних здібностей та виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, то ВККС у подальшому визначить їх окремими рішеннями.

Зі списком кандидатів та дат складання ними тестування, можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що конкурс на посади суддів апеляційних судів триватиме до кінця 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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