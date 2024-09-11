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До Києва прибув американський актор Майкл Дуглас

15:45, 11 вересня 2024
Посол доброї волі ООН Майкл Дуглас прогулявся Києвом.
До Києва прибув американський актор Майкл Дуглас
Фото: Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації
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Голлівудський актор та посол доброї волі ООН Майкл Дуглас прибув до Києва для участі в масштабному Саміті перших леді та джентльменів, організованому першою леді Оленою Зеленською.

За даними Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, Дуглас вже встиг помилуватися визначиними пам'ятками міста.

Під час прогулянки він відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк “Володимирська гірка”, де оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого завітав до Андріївської церкви.

Зазначається, що актор був вражений красою архітектури Києва, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у столиці. 

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