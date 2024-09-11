В Киев приехал американский актер Майкл Дуглас

Посол доброй воли ООН Майкл Дуглас прогулялся по Киеву.

Голливудский актер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас прибыл в Киев для участия в масштабном саммите первых леди и джентльменов, организованном первой леди Еленой Зеленской.

По данным Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации, Дуглас уже успел полюбоваться достопримечательностями города.

Во время прогулки он посетил Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка", где осмотрел живописные виды Днепра, после чего посетил Андреевскую церковь.

Отмечается, что актер был поражен красотой архитектуры Киева, а также он активно интересовался историческими событиями, происходившими в столице.

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