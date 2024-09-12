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Считаются ли дополнительным благом взносы в ОСМД физлица, уплаченные за счет средств юрлица — разъяснение

08:03, 12 сентября 2024
В налоговой отметили, что взносы в ОСМД физического лица, уплаченные за счет средств общества, считаются дополнительным благом и облагаются НДФЛ и военным сбором.
Считаются ли дополнительным благом взносы в ОСМД физлица, уплаченные за счет средств юрлица — разъяснение
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, считаются ли дополнительным благом взносы в ОСМД физлица, уплаченные за счет средств юрлица.

Согласно пп. 14.1.54 НКУ доход с источником их происхождения из Украины – любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне.

В соответствии с пп. "е" пп. 164.2.17 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается доход, полученный налогоплательщиком как дополнительное благо (кроме случаев, предусмотренных ст. 165 НКУ) в виде стоимости безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), определенной по правилам обычной цены , а также суммы, скидки обычной цены (стоимости) товаров (работ, услуг), индивидуально предназначенной для такого налогоплательщика, кроме сумм, указанных в пп. 165.1.53 НКУ.

Дополнительные блага – это средства, материальные или нематериальные ценности, услуги, другие виды дохода, выплачиваемые (предоставляемые) налогоплательщику налоговым агентом, если такой доход не является заработной платой и не связан с исполнением обязанностей трудового найма или не является вознаграждением по гражданско-правовым договорам (соглашениям), заключенным с таким налогоплательщиком (кроме случаев, прямо предусмотренных нормами разд. IV НКУ) (пп. 14.1.47 НКУ).

Следовательно, взносы в ОСМД физлица, уплаченные за счет средств общества, считаются дополнительным благом.

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