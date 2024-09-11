Кабмин направил 1,68 млн грн на выплату вознаграждения обличителям коррупции

1 млн 680 тысяч грн будут направлены на исполнение судебных решений в части выплаты вознаграждения обличителям, но в случае отсутствия бюджетных ассигнований бесспорное списание средств будет откладываться.

Кабмин перераспределил 1 млн 680 тысяч грн с целью обеспечения исполнения судебных решений в части выплаты в 2024 году вознаграждения обличителям, сообщившим о коррупционном преступлении.

Для этого на соответствующую сумму постановлением Кабмина от 10 сентября №1044 уменьшен объем расходов НАПК по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции».

Однако, в случае отсутствия бюджетных ассигнований или открытых ассигнований по соответствующему коду экономической классификации расходов для выплаты вознаграждения обличителю, бесспорное списание средств будет откладываться.

Также правительство изложило в новой редакции Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий.

Порядок определяет механизм использования средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий по бюджетной программе «Реализация антикоррупционных стратегий», главным распорядителем которых является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В частности, Порядком предусмотрено, что бюджетные средства направляются по следующим направлениям:

закупка услуг по организации проведения исследований по изучению ситуации по коррупции в соответствии с пунктом 5 ч. 1 статьи 11 Закона «О предотвращении коррупции»;

выплата вознаграждения обличителю, предусмотренная статьей 130-1 УПК.

При этом Кабмин установил, что не допускается направление бюджетных средств на:

осуществление мер, приобретение товаров, предоставление услуг, не связанных с направлениями использования бюджетных средств, определенных пунктом 3 настоящего Порядка;

осуществление расходов, предусмотренных другими бюджетными программами;

оплату посреднических услуг;

осуществление мер, целью которых является получение прибыли.

Национальное агентство представляет ежеквартально до 20 числа следующего месяца Минфину отчет об использовании бюджетных средств.

Следует напомнить, что ранее НАПК подсчитывало потребности на услуги экспертов для реализации антикоррупционной программы в миллионах грн. В частности, в свое время НАПК насчитало на 2023 год дополнительную потребность в средствах для реализации Государственной антикоррупционной программы в сумме 12,38 млн грн. В том числе, миллионы требовались на консультации разных экспертов.

Новое постановление КМУ предусматривает, что для закупки услуг по организации проведения исследований по изучению ситуации по коррупции, НАПК привлекает организации на условиях договоров, заключенных в установленном законом порядке.

Окончательные расчеты за полученные услуги производятся согласно условиям договора об их закупке на основании актов приема-передачи оказанных услуг. Закупка услуг из бюджетных средств осуществляется в установленном законом порядке.

Также постановление предусматривает, что в 2024 году вознаграждение обличителю выплачивается Казначейством на основании исполнительных документов по процедуре бесспорного списания средств исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по этому направлению использования бюджетных средств.

В случае принятия судебного решения о выплате вознаграждения обличителю разоблачитель в бумажной форме лично или на почтовый адрес Казначейства предоставляет:

заявление о выполнении такого решения с указанием реквизитов банковского счета, фамилии, имени, отчества владельца счета, на который следует перечислить средства;

оригинал исполнительного документа.

Исполнительный документ после его исполнения в полном объеме возвращается Казначейством в суд с соответствующей отметкой.

Казначейство в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и оригинала исполнительного документа от обличителя в письменном виде сообщает о таком факте НАПК.

В случае, когда обличитель не подал документы и сведения, такое заявление остается Казначейством без рассмотрения. Об оставлении заявления без рассмотрения Казначейство в течение 5 дней со дня его поступления в письменном виде сообщает обличителю на почтовый адрес.

НАПК не позднее 3 рабочих дней со дня поступления сообщения от Казначейства информирует Казначейство о наличии открытых бюджетных ассигнований по соответствующему коду экономической классификации расходов для осуществления бесспорного списания средств.

Но в случае отсутствия бюджетных ассигнований и/или открытых ассигнований по соответствующему коду экономической классификации расходов для выплаты вознаграждения обличителю, Казначейство откладывает бесспорное списание средств до установления бюджетных назначений и/или открытия бюджетных ассигнований по соответствующему направлению.

Автор: Наталья Мамченко

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