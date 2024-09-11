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Верховный Суд оставил в силе приговор в отношении должностного лица, который путем подделки документов способствовал незаконной переправке мужчин через границу

19:40, 11 сентября 2024
Осужденный сознательно согласился получить неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов за содействие в предоставлении разрешения на выезд за границу и внесении персональных данных в информационную систему «Шлях».
Верховный Суд оставил в силе приговор в отношении должностного лица, который путем подделки документов способствовал незаконной переправке мужчин через границу
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Верховный Суд оставил в силе обвинительный приговор апелляционного суда в отношении должностного лица, который путем подделки документов совершил 23 эпизода содействия незаконной переправке мужчин через государственную границу. Об этом говорится на сайте ВС.

По материалам дела должностное лицо путем подделки документов способствовало незаконной переправке лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет через государственную границу, совершив 23 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Кроме того, осужденный по корыстным поводам, действуя с прямым умыслом на незаконное обогащение, сознательно согласился получить от лица обещанную неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США для себя за содействие в предоставлении разрешения на выезд за границу и внесении персональных данных последней в информационную систему «Шлях», совершив таким образом преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-3 УК Украины.

Приговором местного суда должностному лицу назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в общественных организациях сроком 3 года и штраф в размере 3000 НМДГ. На основании ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием.

Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции по части применения к осужденному положениям ст. 75 УК Украины и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

Коллегия судей КУС ВС согласилась с выводами суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для освобождения осужденного от отбывания наказания с испытанием, поскольку количество эпизодов преступной деятельности и обстоятельства, при которых осужденный совершил указанные преступления, свидетельствуют о повышенной общественной опасности как преступлений, так и личности обвиняемого, особенно учитывая введенное в Украине военное положение и необходимость обеспечения установленного порядка пересечения государственной границы Украины и обороноспособности государства.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставляя в силе приговор апелляционного суда.

Постановление КУС ВС от 22 августа 2024 года по делу № 452/1336/23 (производство № 51-6572км23) по ссылке.

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