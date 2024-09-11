Кратковременные дожди, местами грозы – какую погоду прогнозируют синоптики 12 сентября

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями.

Источник фото: Укринформ

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В Украине в четверг, 12 сентября, пройдут кратковременные дожди, днем ​​местами возможны грозы, в западных областях ночью 10-15°, днем ​​19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем ​​23-28°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями.

«В Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, днем ​​местами грозы. Ветер юго-восточный, с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем ​​19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем ​​23-28°, на востоке страны до 31°», - сообщили в центре.

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