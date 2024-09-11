Короткочасні дощі, місцями грози – яку погоду прогнозують синоптики 12 вересня

За прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями.

Джерело фото: Укрінформ

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В Україні в четвер, 12 вересня, пройдуть короткочасні дощі, вдень місцями ймовірні грози, в західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями.

«В Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер південно-східний, з переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°», - повідомили у центрі.

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