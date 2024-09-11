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Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, включаючи бронетехніку та сонячні панелі

15:08, 11 вересня 2024
Прем'єр Латвії оголосила про нову військову допомогу для України на зустрічі з Денисом Шмигалем.
Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, включаючи бронетехніку та сонячні панелі
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Під час візиту до Києва прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня анонсувала виділення нового пакету військової допомоги для України, що включає бронетранспортери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу «Коаліція БПЛА для України» та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери», — зазначив Шмигаль.

Під час переговорів посадовці обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою, включаючи співпрацю між оборонними компаніями.

«Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО», — додав український прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що Латвія надає допомогу енергетичним обладнанням і планує передати Україні сонячні панелі для лікарень. «Подякував за підтримку у відновленні нашої країни, зокрема Чернігівської області. Разом із союзниками ми переможемо й відновимо Україну», — підкреслив прем'єр-міністр України.

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