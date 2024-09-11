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Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине, включая бронетехнику и солнечные панели

15:08, 11 сентября 2024
Премьер Латвии объявила о новой военной помощи для Украины на встрече с Денисом Шмыгалем.
Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине, включая бронетехнику и солнечные панели
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Во время визита в Киев премьер-министр Латвии Эвика Силиня анонсировала выделение нового пакета военной помощи для Украины, включающего бронетранспортеры. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу «Коалиция БПЛА для Украины» и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», - отметил Шмыгаль.

Во время переговоров чиновники обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления украинских военных на поле боя, включая сотрудничество между оборонными компаниями.

«Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО», - добавил украинский премьер.

Шмыгаль также сообщил, что Латвия оказывает помощь энергетическим оборудованием и планирует передать Украине солнечные панели для больниц. «Поблагодарил за поддержку в восстановлении нашей страны, в частности Черниговской области. Вместе с союзниками мы победим и восстановим Украину», - подчеркнул премьер-министр Украины.

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