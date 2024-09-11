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Кабмин одобрил законопроект о расширении полномочий СБУ в законодательной сфере

14:50, 11 сентября 2024
Законопроект наделяет СБУ полномочиями разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента и Кабмина проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
Кабмин одобрил законопроект о расширении полномочий СБУ в законодательной сфере
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Правительство на заседании одобрило разработанный Минюстом проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры подготовки проектов нормативно-правовых актов». Законопроект наделяет СБУ полномочиями разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины и Кабмина проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Предусматривается внесение соответствующих изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины». Также изменения предусмотрены в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», согласно которым СБУ включается в список субъектов, имеющих право инициативы в принятии актов Кабмина, их подготовки и внесения на рассмотрение Правительства.

В Минюсте отмечают, что сейчас положениями Закона Украины «О Службе безопасности Украины» СБУ не наделены соответствующими полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента Украины проектов нормативно-правовых актов.

Также в соответствии с положениями части третьей статьи 50 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» проекты актов Правительства на рассмотрение Кабинета Министров Украины вправе вносить только уполномоченные субъекты (Секретариат Кабинета Министров Украины, министерства, центральные органы исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через соответствующего члена Кабинета Министров Украины, государственные коллегиальные органы, местные государственные администрации), в круг которых Служба безопасности Украины не принадлежит.

Таким образом, проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры подготовки проектов нормативно-правовых актов» подготовлен с целью повышения оперативности и эффективности правового урегулирования по вопросам деятельности Службы безопасности Украины во время действия правового режима военного положения.

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