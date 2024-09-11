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Кабмін схвалив законопроєкт про розширення повноваження СБУ в законодавчій сфері

14:50, 11 вересня 2024
Законопроєкт наділяє СБУ повноваженнями розробляти та вносити на розгляд Президента та Кабміну проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.
Кабмін схвалив законопроєкт про розширення повноваження СБУ в законодавчій сфері
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Уряд на засіданні схвалив розроблений Мін'юстом проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури підготовки проектів нормативно-правових актів». Законопроєкт наділяє СБУ повноваженнями розробляти та вносити на розгляд Президента України та Кабміну проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Передбачається внесення відповідних змін до Закону України «Про Службу безпеки України». Також зміни передбачено до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якими СБУ включається до переліку суб’єктів, які мають право ініціативи у прийнятті актів Кабміну, їх підготовки та внесення на розгляд Уряду.

У Мін'юсті зазначають, що зараз положеннями Закону України «Про Службу безпеки України» СБУ не наділена відповідними повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента України проєктів нормативно-правових актів.

Також відповідно до положень частини третьої статті 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» проєкти актів Уряду на розгляд Кабінету Міністрів України мають право вносити лише уповноважені суб’єкти (Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, центральні органи виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державні колегіальні органи, місцеві державні адміністрації), до кола яких Служба безпеки України не належить.

Таким чином, проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури підготовки проєктів нормативно-правових актів» підготовлений з метою підвищення оперативності та ефективності правового врегулювання щодо питань діяльності Служби безпеки України під час дії правового режиму воєнного стану.

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