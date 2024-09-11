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На Миколаївщині військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі

19:59, 11 вересня 2024
Під час конфлікту 38-річний підозрюваний взяв автомат і зробив кілька пострілів у своїх товаришів, які від отриманих поранень загинули.
На Миколаївщині військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі
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Слідчим суддею Центрального районного суду м .Миколаєва розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу стосовно 38-річного військовослужбовця, підозрюваного у вбистві своїх товаришів. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Згідно з матеріалами клопотання, підозрюваний перебував у домоволодінні, в одному із населених пунктів Баштанського району разом із двома іншими військовослужбовцями його ж військової частини, де вони тимчасово проживали. Внаслідок вживання алкогольних напоїв у нього виник словесний конфлікт із товаришами по службі.

Під час конфлікту підозрюваний військовий взяв автомат і зробив кілька пострілів у бік товаришів. Внаслідок отриманих поранень двоє військовослужбовців загинули.

У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти підозри та обрання йому виняткового запобіжного заходу. Його захисник підтримав позицію свого клієнта.

Чоловіка відправили під варту без визначення розміру застави.

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