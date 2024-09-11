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Уряд затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі

14:38, 11 вересня 2024
Кабмін врегулював надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
Уряд затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі
Джерело фото: mva.gov.ua
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Кабмін затвердив Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях. Відповідну постанову 1041 Уряд ухвалив 10 вересня.

Мінветеранів протягом 4 місяців з дня набрання чинності цією постановою доручено забезпечити:

  • технічне доопрацювання Єдиного державного реєстру ветеранів війни для забезпечення технічної можливості збирання, обробки, передачі та зберігання інформації, необхідної для надання в автоматичному режимі статусу УБД в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях;
  • підключення до Реєстру посадових осіб Міноборони, МВС, Міністерства юстиції, Національної поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Адміністрації державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДБР, НАБУ та отримання такими посадовими особами доступу до Реєстру через захищену електронну комунікаційну мережу чи інтегровані з Реєстром інформаційні системи.

Крім того, доручено Міністерству оборони протягом 4 місяців з дня набрання чинності цією постановою сформувати та підтримувати в актуальному стані довідник районів ведення воєнних (бойових) дій, які визначаються рішенням Головнокомандувача Збройних Сил.

Також внесені зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій.

Нижче наводимо текст постанови.

Автор: Наталя Мамченко 

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