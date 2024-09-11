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На Київщині викрито махінації на 150 тисяч гривень на ремонті укриття дитячого садочка

18:10, 11 вересня 2024
Поліція Київщини скерувала до суду матеріали справи проти підрядника, який привласнив майже 150 тисяч гривень.
На Київщині викрито махінації на 150 тисяч гривень на ремонті укриття дитячого садочка
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Поліція Київщини передала до суду справу проти директора товариства з обмеженою відповідальністю, який привласнив майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт укриття дитячого садочка на Бориспільщині. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

За даними Бориспільського управління поліції, підрядник організував проведення будівельних робіт з поточного ремонту укриття закладу дошкільної освіти. Однак директор фірми склав акти приймання виконаних робіт, внесши завідомо неправдиву інформацію про фактичне виконання робіт і завищивши дані про надані послуги.

Експертний висновок підтвердив, що обсяги та вартість виконаних робіт не відповідали узгодженій проєктно-кошторисній документації. Внаслідок цього товариство безпідставно отримало майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів.

У серпні цьому зловмиснику було повідомлено про підозру. Слідчі, під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, направили до суду матеріали справи за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у умовах воєнного стану та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

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