На Киевщине разоблачены махинации на 150 тысяч гривен на ремонте укрытия детского сада

Полиция Киевщины направила в суд материалы дела против подрядчика, который присвоил почти 150 тысяч гривен.

Полиция Киевщины передала в суд дело против директора общества с ограниченной ответственностью, который присвоил почти 150 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытия детского сада на Бориспольщине. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным Бориспольского управления полиции, подрядчик организовал проведение строительных работ по текущему ремонту укрытия заведения дошкольного образования. Однако директор фирмы составил акты приемки выполненных работ, внеся заведомо ложную информацию о фактическом выполнении работ и завысив данные о предоставленных услугах.

Экспертное заключение подтвердило, что объемы и стоимость выполненных работ не соответствовали согласованной проектно-сметной документации. В результате общество безосновательно получило почти 150 тысяч гривен бюджетных средств.

В августе этому злоумышленнику было сообщено о подозрении. Следователи, под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры, направили в суд материалы дела по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

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