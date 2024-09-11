Правительство утвердило порядок предоставления статуса участника боевых действий в автоматическом режиме

Кабмин утвердил порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях. Соответствующее постановление 1041 г. Правительство приняло 10 сентября.
Минветеранов в течение 4 месяцев со дня вступления в силу этого постановления поручено обеспечить:
Кроме того, поручено Министерству обороны в течение 4 месяцев со дня вступления в силу этого постановления сформировать и поддерживать в актуальном состоянии справочник районов ведения военных (боевых) действий, определяемых решением Главнокомандующего Вооруженными Силами.
Также внесены изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.
Ниже приводим текст постановления.
Автор: Наталя Мамченко
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