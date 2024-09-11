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Правительство утвердило порядок предоставления статуса участника боевых действий в автоматическом режиме

14:38, 11 сентября 2024
Кабмин урегулировал предоставление в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.
Правительство утвердило порядок предоставления статуса участника боевых действий в автоматическом режиме
Источник фото: mva.gov.ua
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Кабмин утвердил порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях. Соответствующее постановление 1041 г. Правительство приняло 10 сентября.

Минветеранов в течение 4 месяцев со дня вступления в силу этого постановления поручено обеспечить:

  • техническую доработку Единого государственного реестра ветеранов войны для обеспечения технической возможности сбора, обработки, передачи и хранения информации, необходимой для предоставления в автоматическом режиме статуса УБД в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях;
  • подключение к Реестру должностных лиц Минобороны, МВД, Министерства юстиции, Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Администрации государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГБР, НАБУ и получения такими должностными лицами доступа к Реестру через защищенную электронную коммуникационную сеть или интегрированные с Реестром информационные системы.

Кроме того, поручено Министерству обороны в течение 4 месяцев со дня вступления в силу этого постановления сформировать и поддерживать в актуальном состоянии справочник районов ведения военных (боевых) действий, определяемых решением Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Также внесены изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

Ниже приводим текст постановления.

Автор: Наталя Мамченко 

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