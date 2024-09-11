В Николаевской области военнослужащий застрелил двух сослуживцев

Во время конфликта 38-летний подозреваемый взял автомат и произвел несколько выстрелов в своих товарищей, которые погибли от полученных ранений.

Следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в отношении 38-летнего военнослужащего, подозреваемого в убийстве своих товарищей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый находился в домовладении, в одном из населенных пунктов Баштанского района вместе с двумя другими военнослужащими его же воинской части, где они временно проживали. В результате употребления алкогольных напитков у него возник словесный конфликт с сослуживцами.

Во время конфликта подозреваемый военный взял автомат и произвел несколько выстрелов в сторону товарищей. В результате полученных ранений двое военнослужащих погибли.

В судебном заседании подозреваемый не возражал против подозрения и избрания ему исключительной меры пресечения. Его защитник поддержал позицию своего клиента.

Мужчину отправили под стражу без определения размера залога.

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