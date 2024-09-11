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Верховний Суд залишив у силі вирок щодо службової особи, яка шляхом підроблення документів сприяла незаконному переправленню чоловіків через кордон

19:40, 11 вересня 2024
Засуджений свідомо погодився отримати неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів за сприяння в наданні дозволу на виїзд за кордон і внесення персональних даних до інформаційної системи «Шлях».
Верховний Суд залишив у силі вирок щодо службової особи, яка шляхом підроблення документів сприяла незаконному переправленню чоловіків через кордон
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Верховний Суд залишив у силі обвинувальний вирок апеляційного суду щодо службової особи, яка шляхом підроблення документів учинила 23 епізоди сприяння незаконному переправленню чоловіків через державний кордон. Про це йдеться на сайті ВС.

За матеріалами справи службова особа шляхом підроблення документів сприяла незаконному переправленню осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон, учинивши 23 епізоди злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, засуджений з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом на незаконне збагачення, свідомо погодився отримати від особи обіцяну неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США для себе за сприяння в наданні дозволу на виїзд за кордон і внесення персональних даних останньої до інформаційної системи «Шлях», учинивши таким чином злочин, передбачений ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Вироком місцевого суду службовій особі призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади в громадських організаціях на строк 3 роки та штраф у розмірі 3000 НМДГ. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням.

Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції в частині застосування до засудженого положень ст. 75 КК України та призначив йому покарання у виді реального позбавлення волі.

Колегія суддів ККС ВС погодилася з висновками суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням, оскільки кількість епізодів злочинної діяльності та обставини, за яких засуджений вчинив вказані злочини, свідчать про підвищену суспільну небезпеку як злочинів, так і особи обвинуваченого, особливо з огляду на запроваджений в Україні воєнний стан та необхідність забезпечення встановленого порядку перетину державного кордону України й обороноздатності держави.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі вирок апеляційного суду.

Постанова ККС ВС від 22 серпня 2024 року у справі № 452/1336/23 (провадження № 51-6572км23) за посиланям. 

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