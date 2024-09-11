Кабмін направив 1,68 млн грн на виплату винагороди викривачам корупції

1 млн 680 тисяч грн будуть спрямовані на виконання судових рішень в частині виплати винагороди викривачам, але у разі відсутності бюджетних асигнувань безспірне списання коштів буде відкладатися.

Кабмін перерозподілив 1 млн 680 тисяч грн з метою забезпечення виконання судових рішень в частині виплати у 2024 році винагороди викривачам, які повідомили про корупційний злочин.

Для цього на відповідну суму постановою Кабміну від 10 вересня №1044 зменшено обсяг видатків НАЗК за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції».

Однак, у разі відсутності бюджетних асигнувань чи відкритих асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків для виплати винагороди викривачу, безспірне списання коштів буде відкладатися.

Також Уряд виклав в новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій.

Порядок визначає механізм використання коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій за бюджетною програмою «Реалізація антикорупційних стратегій», головним розпорядником яких є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зокрема, Порядком передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:

закупівля послуг з організації проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції відповідно до пункту 5 ч. 1 статті 11 Закону «Про запобігання корупції»;

виплата винагороди викривачу, передбачена статтею 130-1 КПК.

При цьому Кабмін встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення заходів, придбання товарів, надання послуг, не пов’язаних з напрямами використання бюджетних коштів, що визначені пунктом 3 цього Порядку;

здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Національне агентство подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.

Слід нагадати, що раніше НАЗК підраховувало потреби на послуги експертів для реалізація Антикорупційної програми у мільйонах грн. Зокрема, в свій час НАЗК нарахувало на 2023 рік додаткову потребу у коштах для реалізації Державної антикорупційної програми у сумі 12,38 млн грн. У тому числі, мільйони були потрібні на консультації різних експертів.

Нова постанова КМУ передбачає, що для закупівлі послуг з організації проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, НАЗК залучає організації на умовах договорів, укладених в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за отримані послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі наданих послуг. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Також постанова передбачає, що у 2024 році винагорода викривачу виплачується Казначейством на підставі виконавчих документів за процедурою безспірного списання коштів виключно в межах бюджетних коштів, передбачених за цим напрямом використання бюджетних коштів.

У разі ухвалення судового рішення щодо виплати винагороди викривачу викривач у паперовій формі особисто чи на поштову адресу Казначейства подає:

заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, прізвища, імені, по батькові власника рахунка, на який слід перерахувати кошти тощо;

оригінал виконавчого документа.

Виконавчий документ після його виконання у повному обсязі повертається Казначейством до суду з відповідною відміткою.

Казначейство протягом 3 робочих днів з дня надходження заяви та оригіналу виконавчого документа від викривача письмово повідомляє про такий факт НАЗК.

У разі коли викривач не подав документів та відомостей така заява залишається Казначейством без розгляду. Про залишення заяви без розгляду Казначейство протягом 5 днів з дня її надходження письмово повідомляє викривачу на поштову адресу.

НАЗК не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня надходження повідомлення від Казначейства інформує Казначейство про наявність відкритих бюджетних асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків для здійснення безспірного списання коштів.

Але у разі відсутності бюджетних асигнувань та/або відкритих асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків для виплати винагороди викривачу, Казначейство відкладає безспірне списання коштів до встановлення бюджетних призначень та/або відкриття бюджетних асигнувань за відповідним напрямом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.