Кабмін направив 1,68 млн грн на виплату винагороди викривачам корупції

Кабмін перерозподілив 1 млн 680 тисяч грн з метою забезпечення виконання судових рішень в частині виплати у 2024 році винагороди викривачам, які повідомили про корупційний злочин.
Для цього на відповідну суму постановою Кабміну від 10 вересня №1044 зменшено обсяг видатків НАЗК за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції».
Однак, у разі відсутності бюджетних асигнувань чи відкритих асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків для виплати винагороди викривачу, безспірне списання коштів буде відкладатися.
Також Уряд виклав в новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій.
Порядок визначає механізм використання коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій за бюджетною програмою «Реалізація антикорупційних стратегій», головним розпорядником яких є Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зокрема, Порядком передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:
При цьому Кабмін встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на:
Національне агентство подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.
Слід нагадати, що раніше НАЗК підраховувало потреби на послуги експертів для реалізація Антикорупційної програми у мільйонах грн. Зокрема, в свій час НАЗК нарахувало на 2023 рік додаткову потребу у коштах для реалізації Державної антикорупційної програми у сумі 12,38 млн грн. У тому числі, мільйони були потрібні на консультації різних експертів.
Нова постанова КМУ передбачає, що для закупівлі послуг з організації проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, НАЗК залучає організації на умовах договорів, укладених в установленому законом порядку.
Остаточні розрахунки за отримані послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі наданих послуг. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Також постанова передбачає, що у 2024 році винагорода викривачу виплачується Казначейством на підставі виконавчих документів за процедурою безспірного списання коштів виключно в межах бюджетних коштів, передбачених за цим напрямом використання бюджетних коштів.
У разі ухвалення судового рішення щодо виплати винагороди викривачу викривач у паперовій формі особисто чи на поштову адресу Казначейства подає:
Виконавчий документ після його виконання у повному обсязі повертається Казначейством до суду з відповідною відміткою.
Казначейство протягом 3 робочих днів з дня надходження заяви та оригіналу виконавчого документа від викривача письмово повідомляє про такий факт НАЗК.
У разі коли викривач не подав документів та відомостей така заява залишається Казначейством без розгляду. Про залишення заяви без розгляду Казначейство протягом 5 днів з дня її надходження письмово повідомляє викривачу на поштову адресу.
НАЗК не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня надходження повідомлення від Казначейства інформує Казначейство про наявність відкритих бюджетних асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків для здійснення безспірного списання коштів.
Але у разі відсутності бюджетних асигнувань та/або відкритих асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків для виплати винагороди викривачу, Казначейство відкладає безспірне списання коштів до встановлення бюджетних призначень та/або відкриття бюджетних асигнувань за відповідним напрямом.
Автор: Наталя Мамченко
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