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Чи вважаються додатковим благом внески в ОСББ фізособи, сплачені за рахунок коштів юрособи — роз’яснення

08:03, 12 вересня 2024
У податковій зазначили, що внески в ОСББ фізичної особи, сплачені за рахунок коштів товариства, вважаються додатковим благом та оподатковуються ПДФО та військовим збором.
Чи вважаються додатковим благом внески в ОСББ фізособи, сплачені за рахунок коштів юрособи — роз’яснення
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи вважаються додатковим благом внески в ОСББ фізособи, сплачені за рахунок коштів юрособи.

Згідно з пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. 

Відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми, знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 ПКУ.

Додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розд. IV ПКУ) (пп. 14.1.47 ПКУ).

Отже, внески в ОСББ фізичної особи, сплачені за рахунок коштів товариства, вважаються додатковим благом.

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