Тестирование на знание норм права в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов начнется 2 октября – ВККС

Тестирование по специализации продлится со 2 по 23 октября, проходной балл - 112,5 балла.

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Высшая квалификационная комиссия судей 11 сентября 2024 года определила даты и условия квалификационного экзамена в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, который был объявлен 14 сентября 2023 года.

В ВККС сообщили, что к участию в конкурсе допущено 1 837 кандидатов на должности судей апелляционных судов.

В частности, квалификационные экзамены будут сдавать:

821 кандидат на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации

686 кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации

172 кандидата на должности судей апелляционных судов по административной специализации

158 кандидатов на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации

Квалификационный экзамен, согласно решению Комиссии, будет состоять из следующих составляющих:

Тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда

Тестирование когнитивных способностей

Выполнение практического задания по специализации соответствующего суда

Первая часть экзамена – тестирование общих знаний в области права состоится в здании ВККС.

Сдавать тесты кандидаты будут на компьютерах по группам. Регистрация на тестирование – за 40 минут до процедуры тестирования.

Продолжительность тестирования общих знаний в области права – 150 минут.

Максимально возможный балл – 150 баллов.

Проходной балл за тестирование – 75% от максимального возможного балла, то есть 112,5 балла.

Согласно решению ВККС:

кандидаты на должности судей общих апелляционных судов по гражданской специализации будут сдавать тестирование со 2 октября по 9 октября.

кандидаты на должности судей общих апелляционных судов по криминальной специализации будут сдавать тестирование с 9 по 18 октября.

кандидаты на должности судей апелляционных судов по административной специализации будут сдавать тестирование с 18 октября по 21 октября.

кандидаты на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации будут сдавать тестирование с 22 октября по 23 октября.

Что касается дат и порядка проведения следующих двух этапов - тестирования когнитивных способностей и выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, то ВККС в дальнейшем определит их отдельными решениями.

Со списком кандидатов и дат сдачи ими тестирования можно ознакомиться ниже:

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что конкурс на должности судей апелляционных судов продлится до конца 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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