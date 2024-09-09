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Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

08:14, 9 вересня 2024
У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.
Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів під час закритої зустрічі з представниками Офісу Президента, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Верховної Ради та проектів іноземної технічної допомоги 6 вересня 2024 року повідомила про строки, в які заплановано провести оголошений ще 14 вересня 2023 року конкурс на вакантні посади 550 суддів апеляційних судів.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» від власних джерел, голова ВККС Андрій Пасічник повідомив під час зустрічі, що проведення тестування на знання норм права для кандидатів на посади суддів розпочнеться або в останні дні вересня, або на самому початку жовтня.

Тестування кандидати на посади суддів апеляційних судів будуть проходити кілька тижнів групами приблизно по 60 кандидатів. Процедура тестування буде проходити у будівлі ВККС.

Претенденти на посади суддів апеляційних судів, які вдало складуть тестування, будуть допущені до наступних етапів – виконання практичного завдання та тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», готові тестові завдання на виявлення рівня когнітивних здібностей ВККС планує отримати від замовника до 10 грудня 2024 року.

Разом з тим, якщо ВККС вдасться реалізувати «оптимістичний» сценарій, то тестування на когнітивні здібності, а також виконання практичних завдань, відбудуться до кінця грудня 2024 року.

За словами джерел видання, під час зустрічі 6 вересня, Андрій Пасічник повідомив, що перевірка практичних завдань кандидатів буде відбуватися протягом приблизно 3-х місяців.

За розрахунками ВККС, до етапу співбесід зможуть «дійти» 800-900 кандидатів з 1 840 допущених до участі у конкурсі.

Після цього, протягом приблизно дев’яти місяців, будуть проходити співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів.

Список переможців конкурсу, таким чином, буде сформовано наприкінці 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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