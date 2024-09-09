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Конкурс в апелляционные суды: тестирование в сентябре-октябре, собеседования в 2025 году – они продлятся 9 месяцев

08:14, 9 сентября 2024
В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.
Конкурс в апелляционные суды: тестирование в сентябре-октябре, собеседования в 2025 году – они продлятся 9 месяцев
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей во время закрытой встречи с представителями Офиса Президента, Верховного Суда, Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Верховной Рады и проектов иностранной технической помощи 6 сентября 2024 года сообщила о сроках, в которые запланировано провести объявленный еще 14 сентября 2023 года конкурс на вакантные должности 550 судей апелляционных судов.

Как стало известно «Судебно-юридической газете» от собственных источников, глава ВККС Андрей Пасечник сообщил во время встречи, что проведение тестирования на знание норм права для кандидатов на должности судей начнется либо в последние дни сентября, либо в самом начале октября.

Тестирование кандидатов на должности судей апелляционных судов будет проходить несколько недель группами примерно по 60 кандидатов. Процедура тестирования будет проходить в здании ВККС.

Претенденты на должности судей апелляционных судов, которые успешно сдадут тестирование, будут допущены к следующим этапам – выполнению практического задания и тестированию на выявление уровня когнитивных способностей.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», готовые тестовые задания на выявление уровня когнитивных способностей ВККС планирует получить от заказчика до 10 декабря 2024 года.

Вместе с тем, если ВККС удастся реализовать «оптимистический» сценарий, то тестирование на когнитивные способности, а также выполнение практических заданий состоится до конца декабря 2024 года.

По словам источников издания, во время встречи 6 сентября Андрей Пасечник сообщил, что проверка практических заданий кандидатов будет проходить в течение примерно 3-х месяцев.

По расчетам ВККС, до этапа собеседований смогут дойти 800-900 кандидатов из 1 840 допущенных к участию в конкурсе.

После этого в течение примерно девяти месяцев будут проходить собеседования с кандидатами на должности судей апелляционных судов.

Список победителей конкурса, таким образом, будет сформирован в конце 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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