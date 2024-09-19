В Киеве сообщили о подозрении парням, совершившим дерзкое нападение на работника АЗС

Фигуранты напали на работника АЗС и начали бить его ногами и ударили металлической палкой, от чего последний потерял равновесие и упал на землю.

Полиция Киева сообщила о подозрении двум молодым людям, совершившим нападение на работника АЗС в Подольском районе столицы.

Отмечается, что событие произошло в минувшие выходные в Подольском районе столицы. Около двух часов ночи в магазин автозаправочной пришли двое молодых людей, которые потребовали у работницы продать им алкоголь. Женщина им отказала, на что последние устроили конфликт и вышли на улицу, где увидели другого работника, 45-летнего мужчину.

Фигуранты напали на пострадавшего и стали бить его ногами и ударили металлической палкой, от чего последний потерял равновесие и упал на землю. При падении из кармана автозаправщика выпал его мобильный телефон, который злоумышленники разбили ногой и бросили в потерпевшего. В результате избиения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Полицейские задержали нападавших. Ими оказались двое местных жителей 21 и 24 лет. В полиции добавили, что мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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