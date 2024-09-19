У Києві повідомили про підозру молодикам, який вчинили зухвалий напад на працівника АЗС

Поліція Києва повідомила про підозру двом молодикам, який вчинили напад на працівника АЗС у Подільському районі столиці.
Зазначається, що подія відбулась на минулих вихідних у Подільському районі столиці. Близько другої години ночі у магазин автозаправної прийшли двоє молодиків, які почали вимагати у працівниці продати їм алкоголь. Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка.
Фігуранти напали на потерпілого та почали бити його ногами та вдарили металевою палицею, від чого останній втратив рівновагу та впав на землю. Під час падіння з кишені автозаправника випав його мобільний телефон, який зловмисники розбили ногою та кинули в потерпілого. Внаслідок побиття чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Поліцейські затримали нападників. Ними виявились двоє місцевих мешканців 21 та 24 років. У поліції додали, що чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.