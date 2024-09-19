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У Києві повідомили про підозру молодикам, який вчинили зухвалий напад на працівника АЗС

10:22, 19 вересня 2024
Фігуранти напали на працівника АЗС та почали бити його ногами та вдарили металевою палицею, від чого останній втратив рівновагу та впав на землю.
У Києві повідомили про підозру молодикам, який вчинили зухвалий напад на працівника АЗС
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Поліція Києва повідомила про підозру двом молодикам, який вчинили напад на працівника АЗС у Подільському районі столиці. 

Зазначається, що подія відбулась на минулих вихідних у Подільському районі столиці. Близько другої години ночі у магазин автозаправної прийшли двоє молодиків, які почали вимагати у працівниці продати їм алкоголь. Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка.

Фігуранти напали на потерпілого та почали бити його ногами та вдарили металевою палицею, від чого останній втратив рівновагу та впав на землю. Під час падіння з кишені автозаправника випав його мобільний телефон, який зловмисники розбили ногою та кинули в потерпілого. Внаслідок побиття чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Поліцейські затримали нападників. Ними виявились двоє місцевих мешканців 21 та 24 років.  У поліції додали, що чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі. 

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