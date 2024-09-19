У Києві повідомили про підозру молодикам, який вчинили зухвалий напад на працівника АЗС

Фігуранти напали на працівника АЗС та почали бити його ногами та вдарили металевою палицею, від чого останній втратив рівновагу та впав на землю.

Поліція Києва повідомила про підозру двом молодикам, який вчинили напад на працівника АЗС у Подільському районі столиці.

Зазначається, що подія відбулась на минулих вихідних у Подільському районі столиці. Близько другої години ночі у магазин автозаправної прийшли двоє молодиків, які почали вимагати у працівниці продати їм алкоголь. Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка.

Фігуранти напали на потерпілого та почали бити його ногами та вдарили металевою палицею, від чого останній втратив рівновагу та впав на землю. Під час падіння з кишені автозаправника випав його мобільний телефон, який зловмисники розбили ногою та кинули в потерпілого. Внаслідок побиття чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Поліцейські затримали нападників. Ними виявились двоє місцевих мешканців 21 та 24 років. У поліції додали, що чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

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