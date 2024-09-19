Ровенский апелляционный суд защитил право отца на воспитание собственной дочери

Суд отменил решение местного суда, которым удовлетворен иск бывшей жены ответчика о лишении родительских прав в отношении их 13-летней дочери.

Ровенский апелляционный суд защитил право на отцовство. В частности, суд отменил решение местного суда, которым удовлетворен иск бывшей жены ответчика о лишении родительских прав по поводу их малолетней дочери.

Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции применил нормы Семейного кодекса Украины, в одной из которых закреплено преимущественное право родителей перед другими лицами на личное воспитание ребенка.

Ровенский апелляционный суд считает необоснованным и преждевременным решение суда первой инстанции, который неполно выяснил фактические обстоятельства дела, неправильно применил нормы материального права и принял решение о лишении родительских прав ответчика по делу, собственно, и обжаловал его в апелляционном порядке, настаивая на отмене и отказе истце в удовлетворении иска.

Удовлетворяя апелляционную жалобу отца 13-летней дочери, суд апелляционной инстанции учел желание ответчика участвовать в ее воспитании и его обращение к Органу опеки и попечительства с целью определения порядка и способов участия в воспитании и общении с ребенком.

Отменяя обжалуемое решение суда предыдущей инстанции, Ровенский апелляционный суд не смог согласиться с тем, что за основу решения было принято заключение Органа опеки и попечительства поселкового совета о целесообразности лишения ответчика родительских прав, поскольку он ненадлежаще обоснован, сделан без наведения достаточных доказательств обязанностей, не содержащих данных, объективно характеризующих ответчика как лицо, не осуществляющее своих родительских обязанностей.

Этот вывод, оцененный судом апелляционной инстанции в совокупности с другими доказательствами, сам по себе не является правовым основанием для применения крайней меры - лишение ответчика родительских прав.

Не смог апелляционный суд согласиться с утверждением истицы о том, что дочь считает отцом отчима, который после лишения ответчика родительских прав намерен ее усыновить, поскольку в ч. 1 ст. 151 СК Украины закреплено преимущественное право родителей перед другими лицами на личное воспитание ребенка. Права родителей по воспитанию ребенка расцениваются как средство выполнения ими своих обязанностей по отношению к нему.

Согласно правовым выводам, изложенным в ряде постановлений Верховного Суда, лишение родительских прав по п. 2 ч. 1 ст. 164 СК Украины имеет следующие особенности: уклонение от исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка может быть основанием для лишения родительских прав только при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями; лишение родительских прав является исключительной мерой, что влечет правовые последствия, как для отца (матери), так и для ребенка, предусмотренные ст. 166 СК; расторжение семейных связей означает лишение ребенка его корней, а это будет считаться оправданным только при исключительных обстоятельствах.

Наличия таких обстоятельств по этому делу не приведено.

Других доказательств, которые дали бы основания для лишения ответчика родительских прав, в материалах дела нет, а доказательство обстоятельств сознательного, умышленного уклонения от исполнения родительских обязанностей возложено на истца.

Ровенский апелляционный суд предупредил ответчика о необходимости изменить отношение к воспитанию несовершеннолетней дочери и возложил на Орган опеки и попечительства поселкового совета контроль за исполнением ответчиком родительских обязанностей.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 12 сентября 2024 г. № 561/474/24 (производство № 22-ц/4815/958/24).

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