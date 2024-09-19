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Украинцы сообщают об отсутствии связи у мобильного оператора Киевстар

10:10, 19 сентября 2024
Пользователи оператора жалуются на проблемы со связью.
Украинцы сообщают об отсутствии связи у мобильного оператора Киевстар
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Украинцы сообщают, что их телефоны перестали ловить мобильную сеть Киевстара, а услуги связи оператора недоступны.

Как пишет общественный деятель Андрей Смолий, согласно сообщениям его подписчиков, проблемы с доступом к услугам Киевстара наблюдаются в следующих областях:

Черниговская, Сумская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Полтавская.

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