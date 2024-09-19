Українці повідомляють про відсутність зв'язку у мобільного оператора Київстар

Користувачі оператора скаржаться на проблеми зі зв'язком.

Українці повідомляють, що їхні телефони припинили ловити мобільну мережу Київстар, а послуги зв'язку оператора недоступні.

Як пише громадський діяч Андрій Смолій, згідно повідомлень його підписників, проблеми із доступом до послуг Київстару спостерігається у таких областях:

Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Полтавська.

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