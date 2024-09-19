ВАКС оголосив нардепа Андрія Одарченка в міжнародний розшук

Нардепа, підозрюваного у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, оголосили у міжнародний розшук.

Джерело фото: Уніан

Вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання. Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією медіа, мова йде про Андрія Одарченка.

Як зазначається, оголошений у міжнародний розшук депутат підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У САП повідомляють, що 18 вересня підозрюваний не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

«Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», - пишуть у САП.

Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий будуть розглядати 23 вересня.

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