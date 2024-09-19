У Львові правоохоронці перевірятимуть всіх, хто заходить до школи

За словами міського голови міста, в анонімних телеграм-каналах поширювали інформацію з погрозами про теракти.

У Львові правоохоронні органи здійснять низку заходів безпеки на території усіх шкіл міста. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

За його словами, давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи.

Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне із центральних кафе міста, зазначив мер. 18 вересня вночі «невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру “Дзвін”».

«Далі в анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози», - зауважив Садовий.

За його словами, «зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Телеграм нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна».

Міський голова повідомив про домовленість із правоохоронними органами про низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Деталі розголошувати не будуть.

«Вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах», - підкреслив Садовий.

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