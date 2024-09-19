Практика судів
  1. В Україні

У Львові правоохоронці перевірятимуть всіх, хто заходить до школи

09:38, 19 вересня 2024
За словами міського голови міста, в анонімних телеграм-каналах поширювали інформацію з погрозами про теракти.
У Львові правоохоронці перевірятимуть всіх, хто заходить до школи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронні органи здійснять низку заходів безпеки на території усіх шкіл міста. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

За його словами, давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи.

Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне із центральних кафе міста, зазначив мер. 18 вересня вночі «невідомі підпалили одразу 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру “Дзвін”».

«Далі в анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози», - зауважив Садовий.

За його словами, «зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Телеграм нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна».

Міський голова повідомив про домовленість із правоохоронними органами про низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Деталі розголошувати не будуть.

«Вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах», - підкреслив Садовий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

Організатор корупційного злочину зможе уникнути перспективи в’язниці за умови викриття іншого організатора – законопроект

Розмір штрафу для корупціонерів у разі прийняття законопроекту про угоди зі слідством буде становити від 340 тисяч грн до 102 млн грн.

Галина Третьякова пропонує виключити з закону про судоустрій заборону участі суддів у страйках

Але записати цю заборону в іншому законі.

Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду