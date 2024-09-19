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Во Львове правоохранители будут проверять всех, кто заходит в школу

09:38, 19 сентября 2024
По словам городского головы города, в анонимных телеграмм-каналах распространяли информацию с угрозами о терактах.
Во Львове правоохранители будут проверять всех, кто заходит в школу
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Во Львове правоохранительные органы предпримут ряд мер безопасности на территории всех школ города. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

По его словам, давать определение всем событиям, которые проходят на этой неделе во Львове, должны правоохранительные органы.

Неделя началась с того, что злоумышленники разбили одно из центральных кафе города, отметил мэр. 18 сентября ночью «неизвестные подожгли сразу 8 объектов в городе, среди них здание кинотеатра "Дзвін"».

«Далее в анонимных телеграмм-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. В настоященее время никто не может сказать точно – это ИПСО или реальные угрозы», - отметил Садовый.

По его словам, «понятно одно – это уже не в первый раз, когда через Телеграм нас пытаются запугать. Но разум должен оставаться холодным. Не должны поддаваться на провокации. Не будем забывать, что у нас война и она также информационная».

Городской председатель сообщил о договоренности с правоохранительными органами о ряде мер безопасности на территории всех школ города. Детали разглашать не будут.

«Утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики. Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах», – подчеркнул Садовый.

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