Украина откроет новое генеральное консульство в Словакии

Украина планирует расширить консульское присутствие в Словакии.

Украина намерена расширить консульское присутствие в Словакии и открыть новое генеральное консульство.

Об этом на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Юрием Бланаром в Братиславе сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Для защиты законных прав и интересов наших граждан мы планируем расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое генеральное консульство», - сказал он.

Отдельно министр иностранных дел Украины поблагодарил Словакию за готовность поделиться опытом евроинтеграции и оказать соответствующую экспертную поддержку.

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