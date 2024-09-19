Україна відкриє нове генеральне консульство у Словаччині

Україна планує розширити консульську присутність в Словаччині.

Україна має намір розширити консульську присутність у Словаччині та відкрити нове генеральне консульство.

Про це на спільній пресконференції зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Братиславі повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Для захисту законних прав та інтересів наших громадян ми плануємо розширити консульську присутність України в Словаччині та відкрити нове генеральне консульство», - сказав він.

Окремо міністр закордонних справ України подякував Словаччині за готовність поділитися досвідом євроінтеграції та надати відповідну експертну підтримку.

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