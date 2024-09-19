Камала Гарріс та Дональд Трамп зустрінуться із Володимиром Зеленським наступного тижня у США

Президент збирається представити їм «план перемоги» України.

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні наступного тижня може зустрітися з віцепрезиденткою США і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg, а також Reuters.

Очікується, що під час візиту до США Володимир Зеленський наполягатиме на членстві України в НАТО і Європейському Союзі, укладенні економічних угод і угод у сфері безпеки, а також на продовженні поставок більш сучасного озброєння.

Також очікується, що Президент має представити «план перемоги».

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський заявив, що «план перемоги» повністю підготовлений.

За словами Президента, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Додамо, що у Офісі Президента назвали головні положення «плану перемоги» України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представить «план перемоги» на Генасамблеї ООН після виступу президента Джо Байдена. Також Глава України заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

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