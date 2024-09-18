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Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю підготовлений

21:58, 18 вересня 2024
Найголовніше тепер - рішучість реалізувати, наголосив Президент.
Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю підготовлений
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Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України повністю підготовлений. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.

«Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги - усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати», - зазначив Глава держави.

За словами Президента, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

«Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже - усієї Європи», - підкреслив він.

Додамо, що у Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України.

Нагадаємо, Зеленський представить план перемоги України на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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