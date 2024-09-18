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Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины полностью подготовлен

21:58, 18 сентября 2024
Самое главное теперь – решимость реализовать, подчеркнул Президент.
Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины полностью подготовлен
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Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины полностью подготовлен. Самое главное теперь – решимость реализовать.

«Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать», - отметил Глава государства.

По словам Президента, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

«Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы», - подчеркнул он.

Добавим, что в Офисе Президента назвали главные положения плана победы Украины.

Напомним, Зеленский представит план победы Украины на Генассамблее ООН после выступления Байдена. Также Президент заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Ранее мы писали, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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