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Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия

21:00, 18 сентября 2024
Мужчина не смог объяснить свои действия, поскольку, вероятно, находился под действием неизвестных препаратов.
Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия
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В Киеве мужчине, стрелявшему в другого человека на заправке, сообщили о подозрении по четырем статьям. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Известно, что фигурант дела – киевлянин. В то же время мужчина не смог объяснить свои действия, поскольку, вероятно, находился под действием неизвестных препаратов. У него был взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

Дома у подозреваемого также провели обыски, в результате чего у него изъяли корпус гранаты Ф-1 и задор. Также у нападающего нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбоях, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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